pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 وتحميل الكشوف من منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات

تصدرت اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة قائمة الترندات طوال الفترة الماضية، وذلك لأنها تعتبر هذه المنحة جزءًا من البرامج التي توفرها حكومة العراق للعديد من المواطنين والفئات المحتاجة لمواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وقد استقبلت الوزارة حوالي أكثر من 500 طلب، ووافقت على 200 الف طلب بناء على الشروط التي وضعتها للقبول ضمن الرعاية الاجتماعية، وفي هذا الصدد سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذه الأسماء إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال موقع الهيئة العامة للحماية الاجتماعية، وذلك بعد استيفاؤهم عدة شروط، ومنها:

ألا يملك الفرد أي معاشات أو رواتب شهرية.

أن يكون عمر المتقدمين ما بين 18 و60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء.

يجب أن يكون المتقدمون من العراق.

ألا يكون لديه سجلات تجارية أوقد استفاد سابقا من الدعم في الدورات السابقة.

وتوفير هذه الشروط الأساسية تسهم تحديد أحقية المتقدمين للرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر مبادرة حكومية هامة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، ومن خلال هذا البرنامج، يمكن للعديد من الأسر والأفراد تحسين ظروف معيشتهم.

ويمكن للمواطنين معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للرعاية الاجتماعية من خلال البحث عبر موقع الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الدعم المالي.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يعتبر الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة أمرًا بالغ الأهمية، حيث يشمل أكثر من مليون و900 ألف أسرة ومبلغ يتجاوز 400 مليار دينار عراقي، للاستعلام عن أسماء المستفيدين في هذه الوجبة، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية: