تثير أسعار الدواجن والبيض قلق المواطنين المصريين، حيث تعتبر الدواجن من الأطباق المهمة على المائدة المصرية، وكانت أسعار أسعار الدواجن والبيض قد شهدت مؤخراً زيادة نتيجة أزمة توفر العلف في السوق المصرية، إضافة إلى زيادة سعر الدولار في البنوك المصرية والذي تجاوز قيمته عتبة 27 جنيهاً، وسوف نتناول معكم يتم متوسط أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 داخل بورصة الدواجن للمستهلكين.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

تجاوزت الأسعار للدواجن المختلفة في بداية تعاملات اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية إلى المستويات التالية

يتراوح سعر كيلو البانية اليوم بين 160 جنيه و 180 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 20 جنيه و 21 جنيه.

يتراوح الكتاكيت البيضاء اليوم بين 25 جنيه و26 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم 100 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بين 120 جنيه و 125 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم بقيمة 120 جنيها.

يتراوح سعر كل كيلو الدواجن الأمهات البيضاء بين 60 جنيه و 62 جنيه.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 65 جنيه.

سعر البيض اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

في بداية التعاملات اليومية، تم تسجيل أسعار كراتين البيض للتسليم من المزرعة إلى المستهلك كما يلي

سجل سعر كرتونة البيض البلدي 131 جنيها عند شحنها من المزرعة ويصل سعرها للمستهلك بمبلغ 155 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر بقيمة 115 جنيه أثناء تسليمها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بسعر 125 جنيه.

بينما سعر كرتونة البيض الأبيض وصل إلي مبلغ 115 جنيهًا بتسليمها من المزرعة، ويصل سعرها للمستهلك بمبلغ 124 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

وفقًا لما ذكر دكتور طارق سليمان، رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية والدواجن بوزارة الزراعة، اهتمام الشعبة بانخفاض أسعار الدجاج مع الحفاظ على المنتجين لتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك. وأشار إلى أن البيض يعتبر أحد البروتينات الحيوانية الأرخص بغض النظر عن ارتفاع سعره.

وفي تصريحاته عبر التلفزيون، كشف أن انسحاب المنتجين من نظام إنتاج البيض سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، كما أشار إلى أن أسعار الذرة تراجعت في السوق، بينما ارتفعت أسعار الصويا إلى 19 ألف جنيه، وأوضح أن منظمة الأغذية أصدرت بيانًا يفيد بانخفاض توافر الغذاء، وأن الكمية المتاحة قليلة مقارنة بالطلب المرتفع، ما يسبب ارتفاعًا في الأسعار من 7 آلاف إلى 19 ألف جنيه.