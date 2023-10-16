رسميا الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي rdis.moss.gov.eg

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2023، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الحصول على حقهم القانوني، حيث يتضمن هذا الكارت بيانًا بدرجة الإعاقة ونوعيتها، ويتم الاستعلام من خلال الكشف الطبي الذي يقام في العيادات المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والإسكان.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2023

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2023 يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى (من هنا).

ثم النقر على خانة استعلام طلبات.

اختيار استعلام طلبات، ثم قم بإدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما بشرط أن تكون البطاقة سارية.

النقر على خانة بحث.

ظهور نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم لعام 2023.

نصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة البطاقة

يساعد الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة التعرف على حقوقهم والخدمات المتكاملة التي يستحقونها، وذلك من أجل المطالبة بها من الجهات المعنية، لذا سنتعرف معاً علي أهم النصائح الواجب عليك اتباعها للاستفادة من الاستعلام وأهمها:

استخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح.

التأكد من إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها والحرص علي صحة هذه البيانات.

إعادة المحاولة في حالة عدم ظهور حالة الطلب.

التواصل فوراً مع وزارة التضامن الاجتماعي في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل

وختاماً لهذا المقال بعدما تعرفنا على كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لعام 2023، وأهم النصائح الواجب عليك اتباعها للاستفادة من الاستعلام عن حالة البطاقة، نتمني لك إتمام عملية الاستعلام بنجاح.