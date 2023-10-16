ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم لقاء ودي مشوق ومثير سيجمع بين فريق المنتخب المصري بقيادة النجم محمد صلاح من ليفربول وفريق المنتخب الجزائري، تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، ستكون هذه المباراة فرصة لاختبار الفرق وتطوير أدائهم، ولذلك زاد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم وموعد المباراة من قبل الكثير من جماهير الفريقين، وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم، تابعونا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر اليوم وموعد المباراة

سيكون بإمكان المشاهدين متابعة المباراة من خلال القنوات التالية

قناة أبوظبي الرياضية.

قناة أون تايم سبورتس.

تعتبر هذه القنوات واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تنقل المباريات الحاسمة والأحداث الرياضية المميزة، حيث تستطيع الجماهير متابعة سير المباراة على هذه القنوات الرياضية، ونتناول معكم ترددات هذه القنوات البارزة لنقل المباراة

تردد قناة Abu Dhabi Sports HD

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12091.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2

جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12226.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 و 4

جودة القناة HD.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 12467.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 10853.

مباراة مصر والجزائر الودية

من المتوقع أن تكون مباراة مصر والجزائر الودية فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء الفرق وتقييم قوتها قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الأفريقية. هذه المباراة من المتوقع أن تكون مشوقة وممتعة وستستقطب الانتباه العربي والإفريقي على حد سواء، لنترقب ونستمتع بمشاهدة اللقاء الودي بين منتخب مصر والجزائر ونتمنى للفريقين النجاح في المنافسة.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

سيتم تنظيم مباراة ودية بين مصر والجزائر يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 في ملعب هزاع بن زايد، ستبدأ المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وأبو ظبي ودبي، وفي تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت الجزائر، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية ببث العديد من الأخبار الرياضية المتنوعة على مدار اليوم بدون انقطاع، و يمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة بجودة عالية عن طريق التغيير إلى التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.