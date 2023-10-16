نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني نتائجنا

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 يتساءل الكثير من الطالبات والطلاب عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق يتساءل الكثير من الطلاب عن موعد إعلان النتيجة ويمكن لجميع الطلاب الحصول على الرابط نتائج الاعتراضات في العراق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق وحيث وفرت الوزارة تلك الموقع لتسهيل على أولياء الأمور والطلاب من أجل الحصول على تلك النتيجة وكما ظهرت الأمن نتائج الدور الثاني لجميع الفروع في العراق منها الفرع الادبي والحيائى والتطبيقي حيث أعلنت وزارة في العراق عن نتائج بعد انتهاء من عملية التصحيح ومراجعة جميع أوراق الطلاب بعد الانتهاء من الامتحانات .

خطوات للحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني

يجب على الطالب الذهاب الي موقع الرسمي لوزارة التربية العراقية الخاص بطلاب في العراق، يجب اختيار أيقونة نتائح اعتراضات الصف السادس الاعدادي، يجب على الطالب اختيار القسم الخاص بك مثل القسم الادبي والحيائى والتطبيقي ، كما يجب عليك اختيار المحافظة التابعة لها، ويجب عليك كتابة اسمك رباعي ورقم الجلوس الخاص بك حتي تظهر لك النتيجة على الشاشة وكما تعمل الوزارة في العراق أثناء انتهاء من عملية التصحيح وظهور النتائج تعمل بدقة عالية وتبذل الوزارة جهود كبيرة لضمان الدقة وثم تشكل لجنه مخصصة لمراجعة وتصحيح هذه الاختبارات بعناية وتقوم هذه اللجنة بتوثيق الإجراءات لحماية حقوق الطلاب في العراق احصل على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني كما صرحت الوزارة التربية العراقية قد قاربت بالانتهاء من عمليات تصحيح ورق الطلاب في كافة الامتحانات التي دخل لها الطالب دور ثاني وقد كشفت وزارة الجهود الإعلان عن هذه النتيجة في اقرب وقت ممكن وان نتائج هذه المرحلة سون تظهر خلال الأسبوع القادم وواضحت الوزراء أنه نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام الماضية هذا خبر سار لجميع الطلاب الصف السادس الاعدادي هذا الذي يعكس مجهود الوزراء التي قامت بها من أجل رفع مستوى التعليم في العراق وكما وضحت الوزارة أنه نسبه النجاح هذه سنه مفرحة لجميع أولياء الأمور والطلاب كما أوضح وزير التربية والتعليم في العراق سيتم اعتماد النتيجه خلال اسبوع إن مجهود الوزراء يرفع مستوى التعليم.