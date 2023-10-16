تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي: افتتاح الدوري البطولي سوف يكون للسوبر الإفريقي يواجه الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم مع فريق سيمبا التنزاني تقام مباراة فريق الأهلي فريق سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب في الربع نهائي بطولة الدوري السوبر الأفريقي وسوف تكون المباراة في الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 20 من شهر أكتوبر وبالنسبة القنوات التي تزع عليه المباراة قناة أبوظبي الرياضية على حقوق إذاعة المباريات على أن تبث مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني على شاشة التلفزيون وعليكم تنزيل تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تم تحديد موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني فقد قرر مجلس إدارة النادي الأهلي سفر بعثة الفريق الأول يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر أكتوبر المقبل استعدادا مباراة الأهلي القادمة في قارة أفريقيا التي ستكون أمام فريق سيمبا سوف تبدأ بداية المباراة الساعة 6 مساء سوف يكون يوم الجمعه 20 من شهر أكتوبر كما أسند الاتحاد الأفريقي أمام سيمبا الي الحكم المارتيني دحان بيده في الذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي والمقرر إقامتها هذه المباراة يوم 20 من شهر أكتوبر سوف يكون يوم الجمعة في دار السلام بتنزانيا .

سنتعرف على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

إن الإشارة أن النادي الأهلي وسيمبا التنزاني التقوا في 4 مواجهات من قبل تاريخية جمعتهم في الدوري البطولي افريقيا قبل أن نقبل المواجهة هذه المره ضمن منافسات هذا الدوري بطولة الدوري الافريقي لكرة القدم في نسخته الأولى وحيث النادي الاهلي نطير من سيمبا التنزاني في هذه المباراة ونأخذ كل الاحترازات وحراس المرمى سوف يكون محمد الشناوي في النادي الأهلي والخط الدفاع في النادي الأهلي محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم،على معلول خط الوسط أمام عاشور وأحمد نبيل كاكاو والهجوم حسن شحاته وبيبسي تاو وحيث قام الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتكلف الحكم الموريتاني لإدارة مباراة الأهلي وسيمبا وقبل مواجهة السوبر الأفريقي يلتقي فريق الأهلي المصري في أربع مباريات سابقة في إطار دوري ابطال افريقيا والبطولات الدورية التي سوف تكون لنادي الأهلي هذا العام.