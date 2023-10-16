“هي دي الاخبار ولا بلاش” بدء صرف العلاوات الخمس لهؤلاء + قرارات من المحكمة الدستورية تجعل الفرحة عارمة في البيوت

صرف العلاوات الخمس لهؤلاء بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارًا بشأن الدعوى المرفوعة من قبل أحمد العرابي، الذي خلف عبد الله أبو الفتوح كرئيس للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات السابق، والذي توفي مؤخرًا، الدعوى تطالب بتأمين الموارد المالية اللازمة للوزارة بهدف صرف الحقوق المالية وفقًا لحكم القضاء الإداري العليا بخصوص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. المحكمة قامت بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة للنظر فيها.

صرف العلاوات الخمس لهؤلاء

تم رفع الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزير المالية. يطالب مقام الدعوى، الذي تم تقديمها بواسطة عبد الغفار مغاوري، محامي ونائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتخصيص الموارد المالية وإجبار المدعى عليهم المذكورين على صرف الحقوق المالية وفقًا لحكم الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، صرف العلاوات الخمس لهؤلاء هذا الحكم يؤكد حق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير عبر تضمين 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ معاش الأجر المتغير.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة

قدمت الحكومة المصرية لأصحاب المعاشات فرصة فريدة للاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لهؤلاء بسهولة لا مثيل لها، للقيام بذلك، يتعين على المواطنات والمواطنين اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة: