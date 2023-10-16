50 جنيه لمدة سنة لأصحاب البطاقات التموينية.. تصريحات من وزارة التموين تُسعد الجميع “خبر في الجووون”

50 جنيه لمدة سنة لأصحاب البطاقات التموينية حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك لتسهيل العمليات على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين، من بين هذه الخدمات، تمكين المواطنين من إيقاف بطاقات تموينية خاصة بهم إذا شعروا بأنهم غير مستحقين للدعم.

50 جنيه لمدة سنة لأصحاب البطاقات التموينية

يمكن لصاحب البطاقة الدخول بنفسه إلى البوابة وحذف بطاقته التموينية، بالإضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة أيضًا للأفراد إمكانية إيقاف تلك البطاقات ذاتياً إذا شعروا بأنهم لا يحتاجون إلى الدعم الحكومي المقدم من خلال هذه البطاقات حيث أن في الفترة الأخيرة، أصدر وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، توجيهًا وزاريًا مهمًا برقم 2 لعام 2023.

50 جنيه لمدة سنة لأصحاب البطاقات التموينية هذا التوجيه يتعلق بتحديد رسوم إصدار واستخراج البطاقات التموينية خلفًا للبطاقات التالفة، المفقودة، والمستجدة، بالإضافة إلى البطاقات المرتبطة بحالات الفصل الاجتماعي. الهدف من هذا التوجيه هو ضمان سلامة البطاقة والحفاظ عليها لمدة عام من تاريخ إصدارها.

40 جنيه لكل بطاقة تموين

قد تم تحديد قيمة الرسوم اللازمة لإصدار هذه 50 جنيه لمدة سنة لأصحاب البطاقات التموينية مع توفير فترة ضمان لمدة عام تبدأ من تاريخ إصدار البطاقة، لاستخراج بطاقات التموين بدل البطاقات التالفة أو المفقودة من خلال بوابة مصر الرقمية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية. انشئ حسابًا باستخدام رقم الهوية القومية ورقم الهاتف المحمول. انتقل إلى قسم التموين على البوابة. اختر خيار “إصدار بطاقة بدل فاقد وتالف”. قم بإدخال بيانات البطاقة البالغة التالفة أو المفقودة أولاً. حدد المحافظة المسجلة على البطاقة الوطنية. اختر الإدارة التموينية المعنية. اختر المكتب التمويني الأقرب إليك من القائمة المتاحة. اطلع على الشروط والأحكام عن طريق الضغط عليها، ثم انقر على “موافق”، وبعد ذلك انقر على “التالي”. اختر العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه من الخيارات المتاحة أمامك، مثل المحافظة، ورقم العقار، ورقم الطابق، ورقم الشقة. أو يمكنك اختيار التسليم عن طريق مكتب التموين.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك استخراج بطاقة تموين بدل البطاقة التالفة أو المفقودة بسهولة من خلال بوابة مصر الرقمية.