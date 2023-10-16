يابختكم مد سن المعاش لـ 65 بإذن من الوزارة لجموع الموظفين + قرارات بزيادة المعاشات 15%.. خبر يفرح يومكم

مد سن المعاش لـ 65 ، بوجوب تغيير عدد السنوات المطلوبة للحصول على المعاش وفقًا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات، الذي أقره مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال. تم تعديل القانون لزيادة سن التقاعد إلى 61 عامًا، ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة التحديات المالية والتأمينية في نظام المعاشات.

زيادة المعاشات 15%

قبل معرفة تفاصيل مد سن المعاش لـ 65 سيتم زيادة المعاشات في الأول من يوليو بنسبة تصل إلى 15% على أكثر تقدير بناءً على معدل التضخم السنوي في 30 يونيو من كل عام:

– قيمة الزيادة في المعاش لن تتجاوز الزيادة القصوى المرتبطة بأعلى اشتراك شهري مسجل في 30 يونيو.

– الإجمالي السنوي للمعاش المستحق لا يمكن أن يقل عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.

– سيتم احتساب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي لكل سنة من فترة الاشتراك.

– سيتم زيادة سن التقاعد تدريجياً لتصل إلى 65 عامًا اعتبارًا من عام 2040.

موعد تطبيق مد سن المعاش لـ 65

بدءًا من عام 2032، تتبنى الحكومة، وفقًا للقانون الجديد للمعاشات، سياسة زيادة سن المعاش تدريجيًا بمعدل سنتين لكل زيادة، مع بداية سن التقاعد وسن الشيخوخة عند 31 سنة في هذا العام، مد سن المعاش لـ 65 تزيد سن المعاش بسنة إضافية كل عامين، حتى تصل إلى 65 سنة في عام 2040. لمزيد من الوضوح، نستعرض الزيادات كالتالي:

– عام 2032: سن المعاش 61 سنة.

– عام 2034: سن المعاش 62 سنة.

– عام 2036: سن المعاش 63 سنة.

– عام 2038: سن المعاش 64 سنة.

– عام 2040: سن المعاش 65 سنة.

الفئات المطبق عليها القرار

القانون يهدف في المقام الأول إلى تعديل سن المعاش للمصريين المقيمين في الخارج وللعاملين لدى الجهات الغير حكومية. يُعرِّف القانون هؤلاء بأنهم العاملين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة.

والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية المنتسبة لأي من هذه الجهات. ويمتد تأثير القانون أيضًا ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المعينين في شركات قطاع الأعمال العام.