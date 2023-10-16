الحقى اشترى وخزني أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023 في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023، حالة من التساؤلات من المواطنين عن أسعار الدواجن وهلب تستمر في الانخفاض بعد أن سجلت الفترة الماضية أسعار كبير للغاية، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق نحو 80 جنيه وهذا ما أثار غضب المواطنين نظراً لاعتمادهم الكبير على مصدر البروتين من الدواجن وعدم قدرتهم على شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها.

يتعلق الارتفاع والانخفاض في اسعار الدواجن بالبورصة ويمكن أن ترتفع دفعة واحدة أكثر من عشرة جنيهات ويمكن أن تتراجع دفعة واحدة، وخلال هذه الفترة أصبح لدى المواطنين وعي كبير لذلك يبحثون بشكل يومي عن انسب وقت للشراء وخاصة الأشخاص الذين اعتادوا على شراء احتياجاتهم بالشهر أو كل 15 يوم، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على قائمة أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023.

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023

مع بداية تعاملات اليوم قد شهدت أسعار الدواجن بكافة أنواعها تراجع ملحوظ، حيث وصل قيمة التراجع في الأسعار من 4 إلى خمسة جنيهات، لكي تصل أسعار الدواجن البيضاء 76 جنيه بدلاً من 80 جنيه، ومن المتوقع أن الفترة المقبلة سوف تتراجع قيمة الدواجن بمختلف الأنواع في الأسواق ويصل سعر الكيلو نحو 60 جنيه، مما أكد رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة أن الفترة القادمة يكون هناك تراجع في سعر كرتونة البيض ويكون هناك متابعة دورية للأسواق لتوحيد الأسعار وعدم حدوث أي تلاعب.

قائمة أسعار الدواجن اليوم 16 أكتوبر 2023 في الأسواق