الحقى اشترى وخزني أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023 في الأسواق
أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023، حالة من التساؤلات من المواطنين عن أسعار الدواجن وهلب تستمر في الانخفاض بعد أن سجلت الفترة الماضية أسعار كبير للغاية، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في الأسواق نحو 80 جنيه وهذا ما أثار غضب المواطنين نظراً لاعتمادهم الكبير على مصدر البروتين من الدواجن وعدم قدرتهم على شراء اللحوم الحمراء بسبب أسعارها.
يتعلق الارتفاع والانخفاض في اسعار الدواجن بالبورصة ويمكن أن ترتفع دفعة واحدة أكثر من عشرة جنيهات ويمكن أن تتراجع دفعة واحدة، وخلال هذه الفترة أصبح لدى المواطنين وعي كبير لذلك يبحثون بشكل يومي عن انسب وقت للشراء وخاصة الأشخاص الذين اعتادوا على شراء احتياجاتهم بالشهر أو كل 15 يوم، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على قائمة أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023.
أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16-10-2023
مع بداية تعاملات اليوم قد شهدت أسعار الدواجن بكافة أنواعها تراجع ملحوظ، حيث وصل قيمة التراجع في الأسعار من 4 إلى خمسة جنيهات، لكي تصل أسعار الدواجن البيضاء 76 جنيه بدلاً من 80 جنيه، ومن المتوقع أن الفترة المقبلة سوف تتراجع قيمة الدواجن بمختلف الأنواع في الأسواق ويصل سعر الكيلو نحو 60 جنيه، مما أكد رئيس شعبة الدواجن بالقاهرة أن الفترة القادمة يكون هناك تراجع في سعر كرتونة البيض ويكون هناك متابعة دورية للأسواق لتوحيد الأسعار وعدم حدوث أي تلاعب.
قائمة أسعار الدواجن اليوم 16 أكتوبر 2023 في الأسواق
- سعر كيلو الدواجن البيضاء تتراوح من 75 إلى 76 جنيه.
- سعر الكتكوت الابيض فرز أول يبدأ من 23 حتى 25 جنيه.
- ويصل سعر الكتكوت الساسو 20 جنيه.
- سعر الكتكوت البلدي يتراوح ما بين 10.50 حتى 11.30 جنيه.
- يصل سعر كيلو الدواجن الساسو من 97 حتى 98 جنيه.
- كيلو الدواجن البلدي من 120 جنيه إلى 125 جنيه.
- كما تصل كرتونة البيض الأحمر 125 جنيه.
- ويصل سعر كرتونة البيض البلدي من 140 حتى 145 جنيه.