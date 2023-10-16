خبر يسعد ملايين المصريين حقيقة صرف 100 جنيه على حصة التموين شهر نوفمبر 2023

حقيقة صرف 100 جنيه على حصة التموين شهر نوفمبر 2023، عندما يكون هناك أي خبر جديد يتعلق بزيادة التموين أو أي منظومة دعم تدخل الفرحة قلوب الملايين وخاصةً الفئة المتعففة، حيث صدرت سابقاً وزارة التموين قرار بصرف منحة 100 جنيه على البطاقة التموينية والبطاقة التي يوجد بها أكثر من أسرتين يحصلون على دعم 300 جنيه، وبالفعل تم تطبيق القرار وتم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية وكان المواطن يحصل على ما يريده من التموين.

لذلك بدأت البحث يرتفع للتحقيق من خبر عودة صرف 100 جنيه على بطاقة التموين مطلع نوفمبر المقبل، وخاصةً بأن هذا الأمر تم تطبيقه من قبل وليس جديد على وزارة التموين أن تفعل هذا، اليوم خلال التقرير التالي نوضح لحضراتكم حقيقة صرف 100 جنيه على حصة التموين شهر نوفمبر 2023 ابقوا معنا.

حقيقة صرف 100 جنيه على حصة التموين شهر نوفمبر 2023

تتزايد عمليات البحث عن ال100 جنيه التي يتم إضافتها على بطاقة التموين لكن الحقيقة غير ذلك وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية لن تصرح بأي أخبار جديدة عن إضافة 100 جنيه وكل ما هو منتشر مجرد شائعات، ورغم علم البعض بأن لا أساس لما يتم تداوله لكن يأملون أن تتحول الشائعات إلى حقيقة وخاصةً تلك النوعية من الأخبار وهذا بسبب زيادة الأسعار وشعور المواطن البسيط بالمعاناة عند شراء أي سلعة، وهذا ما جعل فريق موقعنا يوضح لكم حقيقة الخبر.

خطوات إضافة المواليد على البطاقة التموينية

حتى الآن لم يتم فتح باب التسجيل على إضافة المواليد لكن حسب بعض التصريحات أن عملية التسجيل تكون قريباً لذلك يجب عليكم معرفة الخطوات والتي تأتي على النحو التالي