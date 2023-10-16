عاجل ورسميا ونهائيا.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024 والأوراق المطلوبة وفق لوزارة التربية والتعليم

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024، صرح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بالموعد المحدد لاستلام تابلت طلاب الثانوية العامة 2023/2024، والذي أصبح أداة هامة وأساسية في السنوات الأخيرة، حيث يقدم المحتوى التعليمي للطلاب بشكل رقمي، مما يساعدهم على التعلم بشكل فعال مع المناهج والمقررات الدراسية، كما يسمح لهم بالتواصل مع المعلمين والزملاء الآخرين.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023/2024

وقد جاء في تصريح وزارة التربية والتعليم أن موعد استلام تابلت طلاب الثانوية سوف يكون خلال الأيام القادمة، وتحديدًا في الفترة من 16 أكتوبر الجاري إلى 31 من أكتوبر 2023، وهذا على مستوى جميع المدارس الثانوية في الدولة، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب علن موعد استلام التابلت الخاص بهم عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، ويجب استلامه من المدرسة فور وصوله حيث:

يتم عقد امتحانات الفصلين الدراسيين لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، الكترونيًا من خلال التابلت.

من خلاله يتمكن الطالب من التواصل مع المعلمين والطلاب الآخرين.

يتم إجراء الأبحاث والمشاريع المطلوبة من الطلاب باستخدام التابلت.

الأوراق الرسمية المطلوبة للحصول على تابلت الثانوية العامة

وحتى يتم تسليم طلاب الثانوية العامة التابلت الخاص بهم لا بد من توفير بعض الأوراق والمستندات التي حددتها وزارة التربية والتعليم وهي:

صورة من شهادة الميلاد للطالب، ويتم استخراج شهادة كمبيوتر من السجل المدني.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، تكون سارية المدة.

تسليم إيصال دفع مبلغ التأمين في مكتب البريد، وهو 105 جنيه.

توقيع إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

توقيع ولي الأمر إقرار استلام التابلت.

أهمية تابلت الثانوية العامة

ويجدر الإشارة إلى أهمية تابلت الثانوية العامة في العملية التعليمية، حيث أكدت الوزارة على ارتباط الأسئلة في الثانوية العامة بالتفكير التحليلي والإبداعى، ويساعد التابلت على تحقيق ذلك من خلال فتح مصادر التعلم المتعددة أمام الطلاب، وتنوع المحتوى التعليمي وتحرره، وجعل الطالب يقرر اختيار المعلومات المرتبطة بمنهجه الدراسي.