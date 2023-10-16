تردد قناة الغد بعد التعديل على الأقمار الصناعية 2023

تعتبر قناة الغد من أكثر القنوات الفضائية المصرية، التي تعمل بشكل كبير على نقل كافة الأخبار والأحداث حول العالم، من خلال باقة من ألمع المراسلين المتواجدين حول العالم، ذات المهنية والثقافة العالية، التي تُمكنهم بكل سهولة من الحصول على كل معلومة ذات دقة عالية، فضلاً عن تغطيتها الكاملة على المستوى المحلي والعالمي، من أجل تقديم رؤية قوية لكل هذه الأحداث، ومؤخرًا قامت القناة بعد التعديل على بعض الإجراءات الهامة داخل القناة، ومن بينها التردد التي نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الغد

من أجل القيام بإستقبال قناة الغد الفضائية على الأقمار الصناعية سواء العرب سات أو النايل سات، عليك اتباع التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11900.

القمر الصناعي هو النايل سات.

نوع الإستقطاب فهو عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

محتوى قناة الغد الفضائية

تهتم قناة الغد الفضائية في المقام الأول على نقل كل ما هو متواجد على الساحة بما يهم العديد من المواطنين والمشاهدين الراغبين في الإستماع إليه، ومعرفة الحقائق التي لا ينقلها إلا قلة قليلة من القنوات ذات المصداقية العالية، لدية باقة كبيرة من المراسلين، واستوديوهات مختلفة ما بين السياسة والاقتصاد والأخبار الدولية والمحلية.