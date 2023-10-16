اخرا بعد طول انتظار.. شاهد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41 عبر تردد قناة star tv

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41، ذلك المسلسل التركي الذي حقق نسب مشاهدات عالية جدًا في الوطن العربي بأكمله، وينتظر بفارغ الصبر الملايين من المشاهدين عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41، وهو من المسلسلات التركية التي نجحت في جذب المشاهدين من خلال قصته وأحداثه المثيرة والشيقة، المرتبطة بالشاب الطائش فريد الذي أجبره جده على الزواج من فتاة لا يحبها وتتوالى على هذا أحداث المسلسل الشيقة.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41

تدور أحداث المسلسل حول فريد ذلك الشاب المرفه الذي يقرر جده وهو الأغا هاليس ويعتبر شخصية مرموقة في المجتمع، أن يزوج حفيده من فتاة تدعى سيران، رغمًا عنه وتأديبًا له على تصرفاته الطائشة، وبالفعل يتم الزواج وتبدأ الصراعات والأحداث فيما بينهم، وتتم إذاعة المسلسل على قنوات MBC4 مرتين في المواعيد التالية:

في كل أسبوع من الأحد إلى الخميس في الساعة 9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويتم إعادة عرض المسلسل على قناة MBC 4 في الساعة 2:30 صباحًا بنفس التوقيت.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 41

تمت إذاعة الحلقة 41 من مسلسل طائر الرفراف في يوم 13 من أكتوبر الجاري وحتى الآن لم تعرض الحلقة 42 من المسلسل، حيث يتم عرض المسلسل في يوم الجمعة من كل أسبوع على قناة star tv في الساعة الثامنة مساءً، عبر التردد الآتي:

تردد قناة star tv

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10922

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

أبطال مسلسل الطائر الرفراف

يشارك في بطولة مسلسل الطائر الرفراف، مارت رمضان ديمير Mert Ramazan Demir في دور “فريد”، عفراء ساراتش أوغلي Afra Saraçoglu في دور “سيران”، إمري التوغ Emre Altug في دور “أورهان”، جانسو باكير في دور“ايبو”، غولسين سانتير أوغلو Gülçin Santircioglu “التزام”، اوزنور سيرتشيلار Öznur Serçeler “اسومان”، بيريل بوزام Beril Pozam “سونا”، بوتشه بيوس كهرمان buçe buse kahraman “يبلين”، شيتين تيكندور Çetin Tekindor “الأغا”، هوليا ديار Hülya Duyar ” “شفيقة”، دوغوكان بولاتDogukan Polat “فؤاد”، يجيت تونكاي Tuncay Yiğit “لطيف”، تارو أمير تكين taro emir tekin “كايا”.