برواتب 30 ألف ريال سعودي.. أرامكو السعودية تفتح باب التوظيف لجميع الجنسيات

كشفت شركة أرامكو السعودية، عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف المختلفة في العديد من التخصصات المعنية، وهي المتمثلة في برنامج التدرج لخريجي وخريجات الكليات والمعاهد للعام الجديد، فضلاً عن أن أرامكو وفرت هذه الوظائف لخريجي الهندسة والتجارة والتسويق، والعلوم الصحية، وغيرها من المؤهلات الأخرى، التي من خلالها، تمكن جميع الشباب في الحصول على فرص هائلة للتوظيف داخل الشركة، فضلاً عن أن رواتبها تبدأ من 30 ألف ريال سعودي وفقًا لكل تخصص.

شروط التقديم على وظائف أرامكو السعودية 1445

هناك بعض الشروط من أجل القيام بالتقديم على وظائف شركة أرامكو السعودية، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية.

لابد وأن يكون حاصل على درجة في اختبارات القدرات بنحو 72% فأعلى.

ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 24 عامًا.

أن يكون لائق طبيًا.

طريقة التقديم على وظائف أرامكو السعودية 1445

من أجل القيام بالتقديم في وظائف شركة أرامكو السعودية، عليك اتباع الخطوات التالية:-