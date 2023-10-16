لينك نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023 جميع الفروع

قامت وزارة التربية العراقية، عن فتح باب التقديم في اعتراضات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، حيث إن هذه الطلبات يتم تقديمها من جميع الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، فضلاً عن أن هذا القرار جاء الإعلان عن النتيجة، والانتهاء من تصحيح جميع أوراق الطلبة، إضافة إلى أن الإعتراض يكون لبعض الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحصول على الدرجات المؤهلة وفقًا لأداءه في الإمتحانات.

اعتراضات الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

وأكدت وزارة التربية العراقية، أنه وقت تقديم اعتراض على نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، حيث إن رسوم الإعتراض تبلغ نحو 3000 دينار عراقي، فضلاً عن أن الإعتراضات لمدة أسبوع في القسمين العلمي والأدبي، مع العلم أنه يمكن الحصول على جميع الدرجات المستحقة وفقًا لما أدوا في الإمتحانات، بما يؤهلهم للحصول على أعلى الدرجات، ويكون ذلك في بعض المحافظات التي تتمثل في الكرخ الثانية، وكذلك صلاح الدين، والكرخ الأولى.

تقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-