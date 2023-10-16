رابط تسجيل منصة منظرة التعليمية 2023-2023 عمان بالخطوات

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط تسجيل منصة منظرة التعليمية 2023-2023 عمان، التي تعد من أكثر المنصات التعليمية بحثاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تتيح منصة منظرة التعليمية عدد من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تسجيل منصة منظرة التعليمية 2023-2023 عمان….

رابط تسجيل منصة منظرة التعليمية 2023-2023 عمان

رابط تسجيل منصة منظرة التعليمية 2023-2024، عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون دائماً على رابط المنصة حتىت يتمكنوا من الاستفتادة من الخدمات التعليمية التي تقدمها المنصة تيسيراً على الطلاب والإطلاع على المناهج المقررة والاختبارات الشهرية وتقديرات الطلاب ، هذا بجانب خدمات المعلمين والذي من خلالها يتمكن المعلم من الإطلاع على الإجازات والمناهج الجديدة،والمحاضرات التي تعلن عنها وزارة التعليم الأردنية في جميع المواد لكافة المراحل وإليكم خطوات التسجيل .

زيارة الموقع الرسمي لمنصة منظرة التعليمية من هنا.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من ادخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

خدمات تقدمها منصة منظرة التعليمية

حيث أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن تخصيص منصة منظرة التعليمية للطلاب والمعلمين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة عن بعد وذلك لمساعدة عدد كبير من الطلاب في شتى المراحل الدراسية أهمها الإطلاع على الأنشطة والمناهج المقررة على الطلاب كما يمكن للطلاب أيضاً الإستفادة من المحاضرات والمراجعات التي تقدمها المنصة في شتى المواد لجميع المراحل،