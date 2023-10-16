عاجل.. وزارة التربية العراقية تقرر منح دور ثالث للصفوف المنتهية “السادس الابتدائي، السادس الاعدادي، الثالث متوسط”

أعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان لها اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر 2023، عن منح الصفوف المنتهية دور ثالث، شاملة “السادس الابتدائي بدرسين، فضلاً عن الثالث المتوسط بثلاثة دروس، إضافة إلى السادس الاعدادي بجميع المواد”، على أن يتم تحديد موعد لجميع الصفوف في أقرب وقت، ولكي يتمكن جميع الطلاب والطالبات من التعرف عليها بدون أدنى مشاكل تذكر.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

ومازالت عمليات البحث من قبل الطلاب والطالبات مستمرة حول الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، وفقًا للخطوات التالية:-

الذهاب إلى موقع نتائجنا.

الضغط على المحافظة الخاصة بالطالب.

تحديد المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

إدخال جميع التفاصيل والبيانات الخاصة بالطالب.

وعليه يتم الضغط على زر “تحميل النتائج”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بكل طالب.

التعرف على نتائج السادس الاعدادي

يذكر أن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، شهدت تأخيرًا عن العام الماضي، بسبب المراجعة الدقيقة لجميع أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب، وحتى يتمكن الجميع من الحصول على ما يستحقونه من درجات وفقًا لما للإمتحانات التي عُقدت لهم، على أن يُراعى فتح المرحلة الثالثة، في أقرب وقت، من أجل التقديم إليها من قبل جميع الطلبة والطالبات المتضررين من نتائجهم.