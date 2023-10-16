تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 على نايل سات لمتابعة آخر تطورات القضية الفلسطينية الإسرائيلية لحظة بلحظة

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 تتصدر محركات البحث لليوم الثالث على التوالي كونها ضمن القنوات الفضائية التي استطاعت نقل تغطية الأحداث المحلية والعالمية، تقوم قناة القاهرة الاخبارية بنقل ما يحدث في المنطقة بين فلسطين واسرائيل، حيث تناقش القناة الأوضاع الحالية وما يحدث في قطاع غزة لحظة بلحظة.

حيث تعمل قناة القاهرة الاخبارية على مدار 24 ساعة بدون توقف وهذا ما جعلها تستخدم تقنيات حديثة ومطورة جداً لكي تعمل القناة بكامل طاقتها بدون أي توقف، حققت قناة القاهرة الاخبارية شهرة واسعة جداً لكن أصبحت تتقدم خلال الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، واليوم خلال الفقرات التالية ننشر لكم تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 وكيفية ضبطها على الجهاز لمتابعة أهم الأخبار.

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

القمر الصناعي هو : نايل سات.

التردد هو : 11747.

معدل الاستقطاب : عمودي.

الجودة: عالية HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: مجانية ومفتوحة.

قناة القاهرة الاخبارية تحديث جديد

تعد قناة القاهرة واحدة من أهم القنوات الفضائية التي تخصصت في المحتوى الاخباري، تعمل القناة على تغطية جميع الأخبار الرياضية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعرض القناة أخبار محلية وتهتم كثيراً بالأخبار العالمية، وتتفرغ خلال هذه الفترة لنقل الأحداث الجديدة واخر تطورات الحرب القائمة بين فلسطين وإسرائيل.

لقد تم تأسيس قناة القاهرة الاخبارية منذ عام واحد في أكتوبر 2022 وباقي على احتفالية إتمام السنة من انطلاق البث سوى عدة أيام في 31 من أكتوبر الجاري، تضم قناة القاهرة الاخبارية نخبة من أهم الإعلاميين منهم عادل حمودة وكمال مضاي وخيري حسن و إيمان الحويزي ودينا سالم، كما تعرض أقوى البرامج منها واجه الحقيقة ووهذا المساء وصباح جديد وثم ماذا حدث ولذلك البحث عنها كبير للغاية، وبكل سهولة يمكنكم ضبط إشارة القناة كونها مجانية وغير مشفرة وكل ما عليكم هو وضع الرموز واختيار القمر الصناعي ثم الضغط تثبيت ثم تشغيل.