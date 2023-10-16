رابط اعتراضات السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني لعموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الأعدادي الدور الثاني لكافة المحافظات دون استثناء أيًا منهما، حيث بحث الطلاب والطالبات في دولة العراق في الآونة الأخيرة حول هذه النتائج لكي يتعرفون هل سنتقلون للعام الدراسي الجديد أم سيعيدون العام الدراسي، لذا سنتطرق لتوضيح رابط اعتراضات السادس الأعدادي 2023 الدور الثاني.

رابط اعتراضات السادس الإعدادي 2023

وزارة التربية العراقية أعلنت عن إمكانية تقديم اعتراضات على نتيجة الدور الثاني الخاص بالسادس الإعدادي ومستمر التقديم لمدة أسبوع في كلاً من القسمين الأدبي والعلمي أيضًا، كما حددت الرسوم التي يجب على الأشخاص دفعها وهي 3000 دينار عراقي لكي يتم مراجعة درجاتهم في الدور الثاني لكافة المحافظات دون استثناء مرحلة منهم.

طريقة تقديم اعتراض على نتيجة السادس الإعدادي

لكي تتمكن من تقديم الاعتراض على النتيجة يُمكنك ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع وزارة التربية العراقية.

انقر على خانة تقديم اعتراض على نتائج السادس الإعدادي.

بعد ذلك اضغط على خانة القسم ثم قدم الطلب الخاص بك من خلال إدخال البيانات.

بعد ذلك انقر على إرسال الطلب وسوف يتم مراجعة طلبك.

الاستعلام عن نتيجة السادس

يُمكنك الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي بكل سهولة ويُسر من خلال اتباع بعض الخطوات وهي: