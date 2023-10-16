عاجل وزارة التربية العراقية تُقرر منح دور ثالث لهذه الصفوف.. تعرف على التفاصيل

وزارة التربية العراقية تسعى لتوفير جميع التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية لكافة المراحل دون استثناء مرحلة منهم، حيث أعلنت الوزارة عن منح دور ثالث لبعض مراحل الدراسية مما دفع الكثير من الطلاب للبحث حول ما هي هذه الصفوف التي يتضمنها هذا القرار لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل التي تخص هذا الأمر.

وزارة التربية العراقية

أعلنت الوزارة عن منح دور ثالث للصفوف المنتهية وهي السادس الإبتدائي بدرسين، والثالث المتوسط بثلاث دروس، والسادس الإعدادي بجميع المواد دون استثناء أيًا منهما، وسيتم الإعلان عن الجدول الخاص بهم وسوف نوفيكم بجميع التفاصيل التي تخص هذا القرار قريبًا.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي

كثر البحث في الآونة الأخيرة حول نتائج السادس الإعدادي لكي يتعرفون هل سنتقلون للعام الدراسي الجديد أم لا، حيث أعلنت الوزارة عن النتائج ولكي تتمكن من الاستعلام عنها لابد من اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

انقر عل خانة الاستعلام عن النتائج ثم اختر نتائج السادس الإعدادي.

ادخل البيانات المطلوبة قم انقر على استعلام.

تقديم اعتراضات على نتائج السادس

أوضحت الوزارة عن استمرار استقبال طلبات الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي لمدة أسبوع وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي: