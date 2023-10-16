رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني لعموم المحافظات

بالتزامن مع إعلان وزارة التربية العراقية عن نتيجة السادس الإعدادي لعموم المحافظات دون استثناء أيًا منهما نوهت إلى اعتراضات السادس الاعدادي الذي يرغب الكثيرين في تقديمه خلال الموقع الرسمي الخاص بها، حيث تسعى الوزارة بشكل مستمر في تقديم جميع التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية داخل أراضي دولة العراق.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية تقديم الاعتراض على السادس الاعداي بكل سهولة ويُسر وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التي سنتطرق لتوضيحها ونوهت إلى ضرورة سداد مبلغ قدره 3000 دينار عراقي لكي يتمكن من تقديم اعتراض الطالب أو الطالبة، كما أكدت على استمرار استقبال طلبات التقديم لمدة خمسة أيام لذا اتبع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط وزارة التربية العراقية بشكل مباشر.

انقر على خانة تقديم اعتراضات على نتائج السادس الاعدادي.

ادخل البيانات المطلوبة قم انقر على تقديم الطلب.

سيتم مراجعة جميع التفاصيل التي تخص النتيجة.

وزارة التربية العراقية

أعلنت اليوم بتاريخ 16 أكتوبر لعام 2023 وزارة التربية العراقية عن منح الدور الثالث لكلاً من الصفوف المنتهية وهما:

السادس الإبتدائي بدرسين.

الثالث المتوسط بثلاث دروس.

السادس الإعدادي بجميع المواد.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية العراقية تسعى لتوفير شتى التفاصيل التي تخص سير العملية التعليمية دون استثناء مرحلة منهم، حيث تعمل على توفير كافة التفاصيل التي تخص الشأن التعليمي.