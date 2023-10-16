“يابختك ياعم” رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 بالرقم القومي nosi.gov.eg

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 بالرقم القومي، من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من أصحاب المعاشات خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لمساعدتهم على ظروف المعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي حتى يتمكن أصحاب المعاشات من الإستعلام عن العلاوات الخمس .

رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 بالرقم القومي

حيث تعد العلاوات الخمس من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص، وذلك بعد الدعوى التي تم رفعها من قبل عدد من الأشخاص لضمان صرف العلاوات الخمس وهذا ما جعل الحكومة تلتزم بتنفيذ حكم الصرف لعدد من الفئات المعنية من العلاوة المذكورة، لتحسين وضعهم المالي.

من هم المستحقين لصرف العلاوات الخمس

حيث تنطبق شروط صرف العلاوات الخمس على الأشخاص الذين لن يتم صرف العلاوات الخمس لهم طبقاً للقانون الصادر من مجلس النواب خلال عام 2020، وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس تيسيراً على الكثير من أصحاب المعاشات وتجنب الإزدحام والتكدس في مكاتب البريد أو البنوك وإليكم خطوات الاستعلام.

رابط الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس 2023