اضبط جهازك عشان تتفرج القنوات الناقلة مباراة مصر والجزائر الودية 2023 الدور الاول التشكيلة المتوقعة للمنتخب

القنوات الناقلة مباراة مصر والجزائر الودية 2023، حالة من الترقب والانتظار من جماهير المنتخب المصري والجزائري لمتابعة أحداث اللقاء بين الفريقين، حيث تعتبر المباريات الودية التي تخوضها مختلف الفرق هذه الفترة استعداداتً من أجل كأس العام موسم 2026، يرغب عشاق الساحرة المستديرة في معرفة القنوات الناقلة مباراة مصر والجزائر الودية 2023 وهذا ما نقوم بنشره لحضراتكم عبر الفقرات التالية من المقال ترقبوا معنا.

القنوات الناقلة مباراة مصر والجزائر الودية 2023

تغطية مميزة تستعد إليها عدة قنوات رياضية الآن لنقل مباراة مصر والجزائر ومن أهم القنوات الناقلة للبث الحي المباشر بين مصر والجزائر

قناة أون تايم سبورت 1 hd والتعليق الرسمي فيها بصوت مؤمن حسن ومحمد الكواليني.

قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت عامر عبدالله.

كما يتم إذاعة المباراة عبر شاشة قناة الأرضية الجزائرية.

موعد مباراة مصر والجزائر

اليوم الإثنين 16 أكتوبر وفي غضون ساعات قليلة جداً سوف تنطلق المباراة بين كلا الفريقين مصر والجزائر ضمن منافسات الدور الأول من المباريات الودية، حيث يشارك العديد من الفرق في تلك المباريات، وسوف تشهد المباريات منافسات وتحديات كثيرة بين الفرق وبعضها لتحقيق لفوز، بعد ساعات تنطلق صافرة حكم اللقاء في مباراة مصر الساعة 7 مساءً حسب توقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وسوف تحتضن أرضية ملعب استاد هزاع بن زايد لقاء مصر ضد نظيرها الجزائر.

تشكيلة المنتخب المصري أمام الجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

ويأتي في خط الدفاع كل من : أحمد فتوح وعمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم وعلي جبر و أحمد سامي.

يأتي في منطقة خط الوسط: أحمد سيد زيزو ومحمد النني وحمدي فتحي ومحمود حمادة.

منطقة خط الهجوم كل من : محمد صلاح و تريزيجيه ومصطفى محمد.

تردد القنوات الناقلة مباراة مصر أمام الجزائر اليوم

اسم القناة: اون تايم سبورت.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الرمز: 27500.

معامل التصحيح: 5\6.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية