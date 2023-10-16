هنا الآن رابط اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني وكيفية التقديم لجميع المحافظات العراقية لدى موقع الوزارة 2023

يبحث العديد من الطلاب العراقيين عن كيفية تقديم اعتراضات على الصف السادس الاعدادي الدور الثاني 2023م بعد صدور نتائج امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني في دولة العراق ويشعر العديد من الطلاب والطالبات بالرغبة على تقديم اعتراض، وربما هنام العديد من الطلاب الغير راضين عن النتائج التي حصلوا عليها لذلك قد يرغب الطلاب وأولياء الأمور في تقديم اعتراض على النتائج بهدف مراجعتها وإعادة النظر فيها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2053

في البداية وزارة التربية والتعليم العراقية قد اتاحت لكم الفرصة لجميع الطلاب والطالبات العراقيين وتقديم الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني، يجب اتباع الخطوات كالآتي:

يتم الحصول على النتيجة من موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي للوزارة.

ثم بعد ذلك يجب على كل طالب التوجه الى موقع وزارة التربية العراقية.

يجب بعد ذلك عليك العمل على سداد الرسوم الإدارية والمالية الإضافية.

سوف تقوم بعد ذلك باختيار المادة التي ترغب في تقديم اعتراض عليها.

ثم يتم التحقق من جميع المعلومات الضرورية.

في النهاية عليك الضغط على أيقونة إرسال الطلب من موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة العراقية.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية قبل تقديم الاعتراض، يجب عليك التحقق من النتيجة النهائية المعلنة على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية. تأكد من حصولك على النتيجة الصحيحة ومن حدوث خطأ فعلي كذلك عند الحصول على استمارة الاعتراض للصف السادس الاعدادي الدور الثاني يشترط عليك الحصول على استمارة الاعتراض من المدرسة التي قدمت منها الامتحانات ويمكن للمدرسة توفير هذا النموذج وشرح الإجراءات والمتطلبات المطلوبة عن طريق الوزراة.