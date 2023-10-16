حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1445 … وخطوات تحديث الضمان المطور

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1445، بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والاجتماعية عن تخصبص رابط الكتروني الخاص بحاسبة الضمان الاجتماعي المطور من أجل مساعدة عدد كبير من المستفيدين والإطلاع على قيمة الدعم المالي من الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الأهلية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1445….

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1445

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تدشين رابط الكتروني للإطلاع على حاسبة الضمان الاجتماعي المطور.

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ثم ادخل على أيقونة “حاسبة الضمان الاجتماعي المطور”.

ادخل البيانات المطلوبة بداية من رقم الهوية الوطنية.

الحالة الإجتماعية.

عدد أفراد أسرتك.

قيمة الدخل الشهري للفرد.

ثم اضغط على أيقونة “حساب”.

نتائج حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

وبعد أن يتم ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمام لاستعراض حاسبة الضمان الاجتماعي المطور سوف يتضح لكم :

قيمة المعاش المستحق للعائلة.

وقيمة المعاش الخاص للتابع.

وقيمة الدعم المالي.

ما هي شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الطور 1445

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1445.

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية .

وأن يكون مقيم في المملكة اقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

ألا يكون مستفيد من أي برامج دعم أخرى.

حيث يمكن للمواطنين الإطلاع على الضمان الاجتماعي المطور من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة من خلال الوسائل التالية….