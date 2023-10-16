إوعى تسمي عيالك الأسماء دي!!”.. الحكومة تحذر فيها غرامة وحبس عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء.. مترجعش تندم

تثير قائمة الأسماء الممنوعة لتسمية المواليد في مصر اهتمام الكثيرين، حيث تعتبر الحكومة المصرية مسؤولة عن تحديد هذه القائمة بناءً على مجموعة من الأسباب، يتعلق الأمر بالأسماء المركبة وتكرار الأسماء والأسماء ذات المعاني السلبية، والتي تتعارض مع القيم الدينية، يترتب على مخالفة هذه القوانين دفع غرامة مالية، تعكس رغبة الحكومة في تشديد الرقابة والتوعية بأهمية اختيار الأسماء بعناية.

الأسماء الممنوعة في مصر

توجد بعض القيود والتوجيهات في مصر بشأن اختيار الأسماء للمواليد، وتشمل ذلك:

الأسماء المركبة : يتعلق هذا بالأسماء التي تتألف من مجموعة من الأسماء جنبًا إلى جنب، يتم منعها لتجنب التعقيدات والمشكلات القانونية.

: يتعلق هذا بالأسماء التي تتألف من مجموعة من الأسماء جنبًا إلى جنب، يتم منعها لتجنب التعقيدات والمشكلات القانونية. تكرار الأسماء : لا يسمح لوالدين بتسمية طفلين من نفس الأب بنفس الاسم وذلك لتجنب الالتباس في الهوية الشخصية والقانونية.

: لا يسمح لوالدين بتسمية طفلين من نفس الأب بنفس الاسم وذلك لتجنب الالتباس في الهوية الشخصية والقانونية. الأسماء المسيئة أو المخلة بالحياء العام : يتم تجنب تسمية الأطفال باسماء تحمل معانٍ تسيئ للشخص أو تخدش الحياء العام.

: يتم تجنب تسمية الأطفال باسماء تحمل معانٍ تسيئ للشخص أو تخدش الحياء العام. الأسماء التي تتعارض مع القيم الدينية والشرائع: يتم تجنب تسمية الأطفال باسماء تتعارض مع القيم والتعاليم الدينية، مثل تسمية الأطفال باسماء تعني الالوهية أو تتعارض مع المفاهيم الدينية.

الغرامات والعقوبات

في حالة انتهاك القوانين وتسمية الأطفال باسم ممنوع، يجب على المواطن دفع غرامة مالية تبلغ 200 جنيه، وهناك دراسات جارية لزيادة هذه الغرامات لتشديد الالتزام بقوانين السجل المدني وضمان توافق الأسماء مع الأنظمة والقيم الاجتماعية والدينية، وأشارت الأحوال المدنية ايضا ان الحكوم هذه الأيام تعمل على فرض زيادة على الغرامة الخاصة بمخالفة تسمية الأطفال بالأسماء الممنوعة والتي قد تصل الى 5,000 جنيه وهذا حتى يلتزم المواطنون بقوانين السجل المدني.

ضوابط اختيار أسماء المواليد

تحث الأحوال المدنية على أن عملية اختيار أسماء المواليد تعد قراراً هاماً يتطلب الحذر والاهتمام، وتشدد على ضرورة اتباع قواعد وضوابط لضمان أن تتوافق الأسماء مع القيم والتقاليد الاجتماعية والدينية التي تنسجم مع النظام العام للمجتمع.