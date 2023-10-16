تغير مفاجئ في نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 ورد حاسم من التربية

بعد أن ظهرت نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، بدأ العديد من الطلاب والطالبات المتضررين من هذه النتيجة، يُطالبون الوزارة بإعادة عمليات التصحيح مرة أخرى، خاصة بعد أن حصلوا على أقل الدرجات في هذا الدور، كما ان المراحل الدراسية الأخرى، بدأت بنفس المناشدات، لتقوم وزارة التربية العراقية، بإصدار بيان هام وهو منح الدور الثالث لجميع الصفوف مرة أخرى، بما يشمل ذلك السادس الاعدادي، وكذلك الثالث المتوسط، إضافة إلى السادس الابتدائي، وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي من أجل عقد هذه الإمتحانات.

رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.

بعد ذلك يتم القيام بإختيار المحافظة وكذلك المدرسة.

وعليه يتم الضغط على نتائج السادس الاعدادي.

ليتم بعدها كتابة اسم الطالب الرباعي والرقم الإمتحاني.

الضغط على زر “تنزيل الكشوفات”.

وسيتم تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة السادس الاعدادي.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التربية العراقية، أن نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الطلاب والطالبات، فضلاً عن أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع الطلبة، وذلك بإخذهم جميع ما يستحقون عليه وفقًا لأداءهم في الإمتحانات لهذا العام.