يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن إطلاق منصة المنحة الجامعية الجديدة “منحتي”، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز وتسهيل عملية تقديم المنح الجامعية للطلاب للفصل الدراسي 2023-2024، وسوف نتناول معكم رابط منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023 الذي يتيح الحصول على المنح الخاصة بالطلاب الجدد.

رابط منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023

يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة التحول الرقمي التي تسعى لتسهيل وتسريع الإجراءات الخدمية للطلاب الجامعيين المستحقين للمنح الجامعية، تعتبر منصة “منحتي” الجديدة وسيلة رقمية تستخدم لتقديم طلبات المنح الجامعية، ويمكنك استخدم الرابط التالي للوصول إلى منصة “منحتي 2023 الجزائر”.

مميزات منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023

سيتم تنظيم موعد صرف المنحة بشكل متوازن في جميع مناطق الخدمات الجامعية في البلاد، وهذا سيضمن توزيع المنح بشكل عادل.

تم تعزيز قيمة المنح الجامعية من 1,350.00 دينار جزائري إلى 2,000.00 دينار جزائري شهريًا بغرض توفير دعم مادي أفضل لطلاب الجامعات وتخفيف الضغوط المالية عنهم.

تتيح المنصة قبول الملفات الرقمية تبعاً للشروط المحددة التي يجب أن تكون موجودة في ملف الطالب المتقدم للحصول على المنحة.

يمكن للطلاب الجامعيين الراغبين في الحصول على المنحة أن يقوموا الآن بتقديم ملفاتهم بصيغة رقمية عبر المنصة، مما يضمن سلاسة وسرعة العملية.

خطوات التسجيل في منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023

قدمت وزارة التربية والتعليم الجزائرية منصة إلكترونية تدعى “منحتي” بهدف مساعدة بعض الطلاب الذين لا يستطيعون إكمال دراستهم في المرحلة الجامعية، بإمكان الطلاب التسجيل على المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية