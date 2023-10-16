HERE.. رابط منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023 progres.mesrs.dz-eminha عبر الموقع الرسمي
منصة المنحة الجامعية
يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن إطلاق منصة المنحة الجامعية الجديدة “منحتي”، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز وتسهيل عملية تقديم المنح الجامعية للطلاب للفصل الدراسي 2023-2024، وسوف نتناول معكم رابط منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023 الذي يتيح الحصول على المنح الخاصة بالطلاب الجدد.
رابط منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023
يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة التحول الرقمي التي تسعى لتسهيل وتسريع الإجراءات الخدمية للطلاب الجامعيين المستحقين للمنح الجامعية، تعتبر منصة “منحتي” الجديدة وسيلة رقمية تستخدم لتقديم طلبات المنح الجامعية، ويمكنك استخدم الرابط التالي للوصول إلى منصة “منحتي 2023 الجزائر”.
مميزات منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023
- سيتم تنظيم موعد صرف المنحة بشكل متوازن في جميع مناطق الخدمات الجامعية في البلاد، وهذا سيضمن توزيع المنح بشكل عادل.
- تم تعزيز قيمة المنح الجامعية من 1,350.00 دينار جزائري إلى 2,000.00 دينار جزائري شهريًا بغرض توفير دعم مادي أفضل لطلاب الجامعات وتخفيف الضغوط المالية عنهم.
- تتيح المنصة قبول الملفات الرقمية تبعاً للشروط المحددة التي يجب أن تكون موجودة في ملف الطالب المتقدم للحصول على المنحة.
- يمكن للطلاب الجامعيين الراغبين في الحصول على المنحة أن يقوموا الآن بتقديم ملفاتهم بصيغة رقمية عبر المنصة، مما يضمن سلاسة وسرعة العملية.
خطوات التسجيل في منصة المنحة الجامعية في الجزائر 2023
قدمت وزارة التربية والتعليم الجزائرية منصة إلكترونية تدعى “منحتي” بهدف مساعدة بعض الطلاب الذين لا يستطيعون إكمال دراستهم في المرحلة الجامعية، بإمكان الطلاب التسجيل على المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية
- في البداية، عليك الدخول علي المنصة الإلكترونية منحتي من هنا.
- ثم تسجيل الدخول عن طريق إدخال بعض المعلومات مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم ملء البيانات السابقة والتحقق منها.
- ثم النقر علي خانة إضافة طلب جديد.
- ثم تحديد المرحلة التي تود الانضمام إليها.
- بعد ذلك، ستظهر لك نموذج التقديم. يرجى إدخال جميع بياناتك الشخصية بشكل صحيح.
- ثم النقر علي خانة إرسال.
- ثم إرفاق الوثائق المطلوبة التي تشمل ما يلي:
- صورة لبطاقة هوية الطالب، وفي حالة عدم توفرها يجب تقديم جواز السفر.
- صورة من نموذج الطلب للعام الدراسي الحالي.
- نسخة من شهادة إتمام المرحلة السابقة بنجاح.
- البيان التفصيلي تفاصيل حول دخل ولي الأمر، أو توضيح عدم توفر أي وظيفة لديه.
- ثم النقر علي خانة التأكيد، ثم الانتظار حتى تتلقى الرد على القبول أو الرفض.