وزارة التعليم: موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الثانوية العامة

موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الثانوية العامة، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطللاب خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على المناهج المقررة عليهم ، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قد كشفت عن موعد استلام التابلت 2023 لطلاب الثانوية العامة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفاصيل خلال السطور التالية …..

موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الثانوية العامة

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد استلام التابلت 2024 لطلاب الثانوية العامة، والتي أعلنت الوزارة على أنه سوف يكون مع بداية شهر نوفمبر 2023 حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على المناهج المقررة عليهم وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستعلام تابلت الثانوية العامة 2023 والتي سوف نتعرف عليها من خلاتل الفقرة التالية ….

المستندات المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة

صورة من شهادة ميلاد الطالب .

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.

أصل إيصال سداد مبلغ التأمين من مكتب البريد مع صورتين منه.

إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

اقرار ولي الأمر على استلام التابلت.

ما هي مواصفات تابلت الثانوية العامة 2023-2024

وحرصت وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بتابلت الثانوية العامة حتى يستمر مع الطلاب على مدار الـ 3 سنوات الدراسة وبعدها .