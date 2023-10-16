مليون مبروك للجميع.. اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

تم الاعلان اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، بعد أن تم فتح باب التطوع للشباب العراقي للالتحاق بالخدمة في وزارة الدفاع عبر الإعلان الرسمي، وزارة الدفاع تقوم حاليًا بمراجعة بيانات المتقدمين للتطوع بهدف تحديد المقبولين لعام 2023.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

للاستعلام عن أسماء المقبولين في التطوع في وزارة الدفاع، يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية. تسجيل الدخول إلى الموقع باستخدام بياناتك الشخصية. انتقل إلى قسم “نتائج المقبولين في التطوع” على الموقع. أدخل رقم الطلب الخاص بك في الحقل المخصص. انقر على زر “استعلام” للبحث عن النتائج.

بعد القيام بهذه الخطوات ستظهر لك قائمة بأسماء المقبولين في التطوع في وزارة الدفاع العراقية، فتأكد من متابعة التعليمات الرسمية على الموقع لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتطوع في وزارة الدفاع العراقية

وزارة الدفاع العراقية قد وضعت مجموعة من الشروط الواجب توافرها للأفراد الراغبين في التطوع في صفوفها، وفيما يلي تلك الشروط:

يجب أن يكون المتقدم للتطوع من جنسية عراقية

ينبغي ألا يتجاوز عمر المتقدم للتطوع 23 عامًا.

يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية على الأقل من الشهادات التعليمية.

يتعين على المتقدم أن يكون جيدًا في اللغة العربية فيما يتعلق بالقراءة والكتابة.

يجب على المتقدم أن يتمتع بسيرة وسلوك حسنة.

يتوجب عدم وجود أحكام أو قضايا تشوب سمعة المتقدم وتتعارض مع الشرف.

هذه الشروط تأكد التحقق من استيفاءها قبل التقديم للتطوع في وزارة الدفاع العراقية.

التحقق من أسماء المقبولين بصفة جندي

للتحقق من إعلان أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية لعام 2023، يُمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع واتباع الإجراءات التالية كما هو موجز أعلاه، وستجدون هناك قائمة تضم أسماء الأفراد الذين تم قبولهم والذين سينضمون إلى صفوف الجيش العراقي.