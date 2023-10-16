“فيها حبس وغرامة فوراً”.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الداخلية لأصحاب هذه البطاقات الشخصية بضرورة التوجه إلى السجل المدني.. متقولش معرفش

تثير مسألة عقوبات البطاقة الشخصية في مصر اهتماماً متزايداً بين المواطنين في هذه الأيام، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من العقوبات التي تطبق على حاملي البطاقات الشخصية في مختلف الحالات، وسنتعرف في هذا المقال على هذه الحالات بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها، بالإضافة إلى كيفية استخراج البطاقة الشخصية.

عقوبات البطاقة الشخصية في مصر

تأخر استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي: غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا مصريًا في حالة تأخر استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي لمدة تزيد عن 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا مصريًا في حالة تأخر استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي لمدة تزيد عن 15 يومًا من تحرير محضر الفقد. استخدام بطاقة شخصية غير ملكية: حبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه مصري.

حبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 1000 جنيه مصري. عدم استخراج بطاقة الرقم القومي للشخص دون سن 15 عامًا: دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري.

دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري. استخدام بطاقة رقم قومي غير محدثة: دفع غرامة مالية تقدر بنحو 100 جنيه مصري.

دفع غرامة مالية تقدر بنحو 100 جنيه مصري. عدم تجديد البطاقة الشخصية لمدة ثلاثة أشهر: دفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري.

دفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري. عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي: دفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري لمدة ثلاثة أشهر من عدم تحديث البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية وعنوان السكن.

كيفية استخراج البطاقة الشخصية

يمكن للمواطنين في جمهورية مصر العربية استخراج بطاقة الرقم القومي بسهولة عبر الخطوات التالية:

يبدأ المواطن بزيارة الموقع الرسمي للسجل المدني التابع لوزارة الداخلية عبر هذا الرابط.

يقوم المواطن بملء البيانات الشخصية في الحقول المخصصة.

بعد ذلك، يتبع المواطن الخطوات الموضحة على الصفحة.

يختار المواطن وسيلة الدفع التي يفضلها.

في النهاية، يقوم المواطن بالموافقة على الشروط بعد قراءة الإرشادات بعناية والضغط على كلمة “الموافقة”.

تعتبر معرفة العقوبات المترتبة على حاملي البطاقة الشخصية في مصر أمرًا هامًا لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، ومن المهم الالتزام بالإجراءات الصحيحة لاستخراج البطاقة الشخصية وتحديث بياناتها بانتظام.