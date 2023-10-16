بُشرى سارة لأصحاب المعاشات هللو وانبسطو”.. بالزيادة الجديدة 600 جنيه صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بأثر رجعي 4 شهور

تتجه الحكومة نحو إصدار قرارات هامة تتعلق بزيادة علاوات الموظفين والمعاشات، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحفيز الاقتصاد الوطني، تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الدولة لتحقيق التوازن في التوزيع وتحفيز النمو الاقتصادي، فيما يلي من خلال هذا المقال سوف نتعرف على مزيد من التفاصيل حول قانون زيادة علاوات الموظفين والمعاشات.

بداية مناقشة القانون في مجلس النواب

ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جلسة النقاش بشأن مشروع القانون المتعلق بزيادة علاوات الموظفين والمعاشات، وقد أكد على أهمية عدم الإطالة في المناقشة وتحفيز الحوار المثمر لضمان تحقيق التنوع والتوازن في الآراء.

قانون زيادة علاوات الموظفين والمعاشات

يتضمن مشروع القانون زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويتعلق ذلك بزيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه شهرياً بدلاً من 300 جنيه، كما يشمل المشروع زيادة منحة العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لتصبح 600 جنيه شهرياً، وكذلك منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهرياً.

تأثيرات الزيادة على المواطنين والاقتصاد

تعكس هذه الزيادات التزام الحكومة بتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل آثار التضخم على المجتمع، وتعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الزيادات بكفاءة وفعالية.

وتأتي خطوات زيادة علاوات الموظفين والمعاشات في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، تعكس هذه القرارات السعي نحو تحقيق التوازن بين تحسين مستوى المعيشة وضمان استدامة الاقتصاد الوطني.