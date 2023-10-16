جاتلك العربية والموتسكل ولا لسه “الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي”.. يلا عشان تلحق بسرعة

يتم التساؤل من قبل الكثير من المواطنين وأصحاب الإعاقات عن كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وقد تم ذلك بعد إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي الموقع الرسمي للاستعلام بالرقم القومي ولقد جمعنا لكم في هذا المقال جميع المعلومات التي تريدون معرفتها عن الخدمات المتكاملة وكيفية الاستعلام بالرقم القومي تابعوا معي:

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكنكم ايضا الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وبالاسم فقط وذلك من خلال اتباع النقاط التي سوف يتم نصها عليكم الان:

سجل الدخول على الرابط الذي تم تحديده من قبل وزارة التضامن الاجتماعي من اجل الاستعلام من هنا.

قم بالضغط على ايقونة استعلام الطلبات.

اختر استعلام طلبات.

قم بإدخال الرقم القومي للشخص المتقدم.

قم بالضغط على خانة البحث.

ستظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باسم الشخص المتقدم.

أنواع الإعاقات التي تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة

لقد جمعنا لكم ايضا انواع الاعاقات التي يسمح لها باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لمعرفه انواع الاعاقات تتبع معي النقاط التالية:

فقد السمع التام.

الشلل الدماغي.

الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

الشلل الرباعي.

الاعاقات الذهنية الشديدة.

الشلل النصفي السفلي او الطولي.

اضطراب طيف التوحد.

شلل الأطفال الشديد.

الاعاقات المتعدده.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

سوف ننص عليكم مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة او ما تقدمه من خدمات للمعاقين تابعوا معي: