عاجل “زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023” بأمر رئاسي 40% زيادة جديدة للموظفين بالقطاع الحكومي

مع اقتراب صرف رواتب شهر أكتوبر 2023 يبحث الكثير م العاملين بمختلف قطاعات وهيئات الدولة المختلفة عن حقيقة زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023 حيث أعلن الرئيس السيسي عن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالقطاع الحكومي وسيتم صرف الزيادة الجديدة مع معاش شهر أكتوبر 2023 ويبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر يوم 23 أكتوبر 2023 ويستمر صرف المعاشات لمدة 3 أيام متتالية وفي السطور التالية نكشف عن جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة.

زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023

أعلنت وزارة المالية عن صرف زيادة رواتب شهر أكتوبر 2023 مع رواتب شهر أكتوبر خلال الايام القادمة ، وتم تخصيص 60 مليار جنيهًا لزيادة اجور العاملين بقطاعات الدولة المختلفة بداية من شهر أكتوبر 2023 وذلك تطبيقًا لحزمة القرارات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في سبتمبر الماضي ، وسيتم صرف 600 جنيهًا بدلًا من 300 جنيهًا وقد تم زيادة الحد الأدنى للأجور مرتين خلال عام واحد في أبريل 2023 وفي شهر سبتمبر 2023 وذلك لمساندة جميع المواطنين في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 يوم 23 أكتوبر الجاري وتستمر لمدة 3 أيام متتالية ، ويمكن صرف مرتبات شهر أكتوبر من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM أو من خلال البنوك المصرية ومكاتب البريد المصري ، ويتم صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في الأسابيع الماضية.