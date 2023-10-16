بعد إعلان وزارة الدفاع العراقية عن إغلاق التسجيل للوظيفة العسكرية في القوات العراقية يوم الخميس الماضي الموافق 21 سبتمبر 2023، بدأ البحث بين الكثير من المواطنين عن رابط نتائج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، وذلك من أجل استخراج نتائج القبول المبدئي في الوزارة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسوف نوضح لكم في الأسطر القادمة التفاصيل.

نتائج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

بعد زيادة عمليات البحث المتكررة التي يقوم بها العديد من المواطنين عن رابط نتائج أسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، أعلنت الوزارة أنها تعتزم الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة القادمة، مع العلم أنه سيتم الاستعلام عنها عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية على كل المواقع الإلكترونية، ويمكن الاستعلام عن النتائج إلكترونيا من خلال اتباع بعض الخطوات الالكترونية المعلن عنها من قبل الوزارة، بهدف تحقيق الراحة للمواطنين، وتلك الخطوات تأتي كالتالي

في البداية، يجب عليك الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة للدفاع العراقية.

ثم إدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة له.

ثم إدخال الرقم وبعض المعلومات المتعلقة بك.

ثم إدخال رقم الطلب الخاص بك

ثم إدخال بياناتك في الخانات المخصصة بذلك.

ثم انقر علي خانة استعلام.

ثم الانتظار لحظات حتي يتم ظهور النتائج في حين تم إعلانها رسميا.

شروط التقديم في في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن الشروط المطلوبة للالتحاق الجنود في وزارة الدفاع لعام 2023، وسيتم تطبيقها بالشكل التالي

أن يكون السجل الجنائي الخاص بالمتقدم خالي من أي أحكام جنائية أو قضايا.

أن يكون وزن المتقدم ما بين 60 و90 كيلو.

أن يكون طول المتقدم لا يقل عن 165 سم ولا يتجاوز 190 سم.

أن يتوافق مع متطلبات الصحة وأن يكون قادرًا على الالتزام بها.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن لا يتجاوز ميلاده عام 2000.

أن يكون المتقدم حصل سابقا على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل.

أن يكون متعلم ويجيد القراءة والكتابة.

أن يكون لديه سمعة طيبة بين الناس، وأن يكون له سيرة وسلوك جيد.

مع العلم أنه سوف يتم نشر أسماء المقبولين المبدئيين في وزارة الدفاع العراقية بعد اكتمال عمليات فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.