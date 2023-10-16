السيسي هيحط حدود وقوانين جديدة “مش هتدفع مخالفات المرور في الحالة دي!”.. أعرفها وطلع نفسك منها

مخالفات المرور في القاهرة لعام 2023 تثير اهتماماً كبيراً لدى المواطنين وهناك مصادر مختلفة للاستعلام عن هذه المخالفات يمكن البحث عن هذه المعلومات باستخدام الكلمات الرئيسية التالية التي تشهد زيادة في معدل البحث عبر محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور موقع النيابه العامة

باستخدام الإنترنت يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن مخالفات المرور في القاهرة لعام 2023 أو في المحافظات الأخرى بسهولة من خلال موقع النيابة العامة للمرور عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع النيابة العامة للمرور.

ابحث عن أيقونة الاستعلام واضغط عليها.

ستطلب منك الاستمرار إلى الصفحة التالية اضغط على زر استمرار.

اختر نوع المخالفات التي ترغب في الاستعلام عنها سواء كانت مخالفات المركبات أو مخالفات القيادة.

بعد ذلك، اختر مخالفات المركبات.

اضغط على زر استمرار لمتابعة العملية.

ستظهر لك قائمة بمخالفات المركبة اختر إجمالي المخالفا.

ستظهر لك قيمة المخالفات المستحقة علىك.

بهذه الطريقة، يمكنك الاستعلام بسهولة عن مخالفات المرور ومعرفة القيمة المستحقة على مركبتك.

خطوات استخراج شهادة المخالفات من مكاتب البريد

تعرف علي بعض الخطوات لاستخراج شهادة مخالفات وهي كالتالي: