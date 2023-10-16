خالي بالك من عيالك “حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر” تشهد أمطار غزيرة ورياح قوية

ستشهد جمهورية مصر العربية خلال الأيام القادمة تغيرات جوية ملحوظة تستحق الانتباه يعتبر معرفة حالة الطقس أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين والزوار على حد سواء حيث يساهم في التخطيط للأنشطة اليومية والاستعداد للتغيرات الجوية من المتوقع أن تكون الأيام القادمة في مصر مصحوبة بتغيرات كبيره في درجات الحرارة .

حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر

تعرف معنا علي حالة الطقس في الايام المقبلة في مصر توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد في حين يكون معتدلًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة في جنوب سيناء.

حالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء أكتوبر 2023

نتقدم لكم درجات الحرارة المتوقعة وهي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الخميس 19 أكتوبر 2023

تعرف علي توقعات درجات الحراره يوم الخميس المقبل وهي كالتالي: