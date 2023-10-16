المصرية للاتصالات هتعفييك تمامًا من دفع فاتورة الخط الأرضي الشهر ده!! لو أنت كنت منهم

طريقة دفع فاتورة الخط الأرضي، يبحث الكثير من المواطنين عن تطبيق لدفع فاتورة التليفون الأرضي لتجنب الغرامات الموقعة في حالة التأخر عن الدفع في الوقت المحدد ومنع انقطاع الخدمة والتي تتصل بخدمات الانترنت حيث أتاحت الشركة المصرية للاتصالات الكثير من طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي والذي سنتناول الحديث عنها.

طريقة دفع فاتورة الخط الأرضي

هناك الكثير من الطرق المتوفرة التي تستطيع من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي وهي كالآتي:

يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي عن طريق خدمة فوري.

أو السداد عن طريق ماكينات ATM للصراف الآلي.

يمكنك سداد فاتورة التليفون الأرضي أيضاً من خلال خدمة فودافون كاش أو خدمة سداد.

داخل مكاتب البريد المصري لسداد فاتورة التليفون.

سداد فاتورة التليفون الأرضي أيضاً من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات إلكترونياً

ومن أهم الطرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي هي مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني

قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير تطبيق لسداد فاتورة النت وي والاطلاع على استهلاك الباقة ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: