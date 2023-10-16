ظهرت الآن “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” عبر منصة مظلتي العراقية 2023 الواجبة التاسعة

يمكنكم الآن بسهولة ويسر الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة من خلال زيارة موقع مظلتي الإلكترونية الذي تم توفيره من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق هذا الموقع يهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات الخاصة ببرنامج الرعاية الاجتماعية للمستفيدين والمهتمين في هذا التقرير سنلقي نظرة على أهم التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج فتابعوا معنا للمزيد من المعلومات.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تعرف معنا علي بعض المعلمومات التي تخص اسماء المشمولين بلرعايه وهي كالتالي:

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة قبل عدة أيام فقط وعدد المستفيدين تجاوز نصف مليون مستفيد ولهذا السبب اتخذت الوزارة قرار تقسيم عمليات الصرف إلى دفعات لضمان تلبية احتياجات هذا العدد الهائل من المستفيدين تثمن الحكومة العراقية جهود وزارة التضامن والعمل الاجتماعي ومبادراتها الرائعة في استهداف الفئات المستحقة في العراق بما في ذلك الأسر الأكثر احتياجًا والمواطنين الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة تعمل الوزارة بجدية على فحص وتصفية جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لضمان تحديد من يستحق الدعم وفقًا للشروط المحددة من قبل الحكومة.

خطوات الاستعلام عن مشمولين الرعاية الاجتماعية 2023

تعرف معنا علي خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعايه وهي كالتالي: