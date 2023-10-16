عاجل ونهائيا.. تحديد موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي والأوراق المطلوبة وفق لوزارة التربية والتعليم

مع انطلاق الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد2023-2024 يبدأ الكثير من الطلاب بالتساؤل متي يتم استلام تابلت الثانوية العامة ؟ حيث يعد هذا الموضوع أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير من أولياء الأمور والطلاب في الوقت الحالي ، ومن المقرر أن يتم تسليم التابلت للطلاب في المدارس خلال الأيام المقبلة حسب ما أكد مصدر في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وسوف يتم الانتهاء من تسليمه مع بداية نوفمبر المقبل.

موصفات تابلت ثانوية عامة لعام 2023

يتميز تابلت الثانوية العامة لعام 2023 بكثير من المميزات واهمها:

احتوائه علي معالج snapdragon 429

شاشة بحجم 10.1 بوصة

ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت

كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل وأيضاً كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل

ذاكرة عشوائية( رام ) بسعة 3جيجا بايت

بطارية بسعة 7300 مللي أمبير.

الاوراق اللازمة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2023

حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد الأوراق التي يجب توافرها مع الطلاب للبدء في استلام التابلت 2023 في مصر، وجاءت الاوراق متمثلة في التالي..

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة من صورة بطاقة ولي الأمر

إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال

إقرار تسليم التابلت من المدرسة

صورة من إقرار تسليم التابلت ويوقعه ولي الأمر الطالب

نصائح هامة للطلاب قبل استلامهم لتابلت الثانوية العامة لعام 2023

يعد تابلت الثانوية العامة أهم اداة تعليمية بالنسبة للطلاب، حيث يعمل تابلت الثانوية علي المساهمة في توفير المحتوي التعليمي الرقمي بشكل مميز وفريد، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المعلمين والطلاب الآخرين للاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم ، لذا سنتعرف على أهم النصائح التي يمكنك اتباعها قبل استلام التابلت.

توفير شريحة اتصال مناسبة. التاكد من الاشتراك فى الإنترنت. التاكد من توفير مصدر طاقة لشحن التابلت. الحرص علي الاطلاع علي دليل المستخدم في التابلت وفهم محتواياته.

وقد جاء في تصريح سابق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 للصفوف من الأول الثانوي وحتى الثالث سيكون قبل نهاية العام الجاري 2023.