“من هنـــا” خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي .. وزارة الإسكان عملت معاكم الواجب وزيادة بمقدم 10 الف جنية بس!

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي، من أهم المواضيع التي تنال اهتمام المواطنين حيث اقترب موعد الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي في الكثير من المدن ومن المقرر أن يتم فتح باب حجز التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 تبعاً لما قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بالإعلان عنه حيث يأتي الإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في نهاية العام الجاري.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط https://mhuc.gov.eg/

ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة رغبة الحجز للتقديم

يجب إرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة حسب سكن كل المصريين.

تشمل استمارة سكن لكافة المصريين حجز الوحدة السكنية وسداد الحجز والمصاريف.

وفي النهاية اضغط على أيقونة استعلام.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

هناك بعض الشروط اللازمة التي قامت بوضعها وزارة الإسكان لكي تستطيع الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والشروط هي كالآتي: