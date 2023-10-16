رابط تسجيل التكميلي 2023- 2024 الاردن … وخطوات التسجيل في امتحان شهادة الثانوية exams.moe.gov.jo والشروط اللازمة

رابط تسجيل التكميلي 2023- 2024 الاردن، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن فتح باب التسجيل للامتحان التكميلي للثانوية العامة 2024، والذي بدأ في استقبال الطلبات في الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023 ويستمر حتى الموافق الخميس 26 اكتوبر 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في رابط تسجيل التكميلي 2023-2024 الاردن .

رابط تسجيل التكميلي 2023- 2024 الاردن

حيث أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن تخصبص رابط الكتروني للتسجيل في التكميلي للطلاب الذي لم يحالفهم الحظ النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2023، وأكدت الوزارة إلى أن التسجيل في التكميلي تعد فرصة جيدة للطلاب الراغبين في الحصول على درجات تمكنهم من الالتحاق بالجامعة، وإليكم خطوات التسجيل….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

ثم ادخل على قسم الامتحانات.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اكتب رقم الجلوس ورقم الهاتف والبريد الالكتروني.

على الطالب أن يختار المواد التي يرغب في التسجيل التكميلي بها.

اضغط على أيقونة “تسجيل”.

شروط التسجيل في التكميلي 2023 الاردن

أن يكون الطالب أردني ومن أبوين أردنيين.

يجب أن يكون الطالب حاص على شهادة الثانوية العامة .

أن يكون الطالب أدى امتحانات الثانوية العاغمة 2023.

يجب أن يكون الطالب قد رسب في عدد من المواد أو جميعها.

ما هي رسوم التسجيل التكميلي الاردن 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم الأردنية أعلنت عن ضرورة سداد رسوم التسجيل التكميلي 2023 والتي تلبغ 20 دينار أردني، وذلك من خلال فروع البنك العربي والبنك الإسلامي الاردني، وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التكميلي الاردن 2023 يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023.