القبول الموحد في العراق 2024 دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، عن دليل القبول الموحد في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024-2023، بما يهدف ذلك إلى قبول جميع الطلبة والطالبات في هذه الكليات، بما يهدف إلى توفير إرشادات للطلاب الراغبين بالالتحاق في الجامعات، وهي من أهم الأسس العامة المعتمدة في عملية التقديم الإلكتروني للدراسات الصباحية والمسائية.

القبول الموحد في العراق 2024

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل عام بعديل معدلات القبول الموحد في الجامعات والكليات الأهلية داخل جميع المحافظات، وذلك من أجل استفادة العديد من الطلبة والطالبات، ليتمكنوا من التقديم إلى الكلية أو المرحلة الجامعية التي يرغبون في التقديم إليها، وفقًا للوائح والضوابط التي تفرضها الوزارة.

القبول في الجامعات والكليات الأهلية

يتمثل القبول الموحد داخل الجامعات والكليات الأهلية العراقية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

القبول في كلية الطب تقبل من 99.67%.

بينما كلية طب الزهراء تقبل من 99.57%.

فضلاً عن أن كلية الصيدلة تقبل من 98.5%.

كلية هندسة حاسبات تقبل من 93%.

كما أن هندسة ميكانيكا تقبل من 90ز5%.

كلية العلوم تقبل من 82.67%.

قسم كيمياوية تقبل من 95.33%.

معدلات القبول في الجامعات والكليات الأهلية

فضلاً عن أن القبول الموحد داخل كليات العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-