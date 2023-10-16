مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133 الموسم 5 حصرياً على ATV التركية و مترجمة على قصة عشق

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133، يترقب الجمهور المتابع للمسلسل آخر تطورات الدولة العثمانية والمواجهات الأخيرة التي تعرض لها الغازي عثمان بسبب مكائد وخطط المغول، وهذا ما يزيد من البحث عن المسلسل لأن ملايين الأشخاص أصبح لديهم اسرار شديد على متابعة المسلسل لتكملة الأحداث الشيقة، حاز مسلسل قيامة عثمان على إعجاب الجمهور المشاهد وفي فترة قصيرة جداً أصبح المسلسل لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من شتى الدول العربية.

حيث جاء قيامة عثمان تكملة للمسلسل التاريخي أرطغرل وهذا لأن الغازي عثمان هو ابن حاكم الدولة العثمانية أرطغرل واصغر الأبناء لكنه استطاع أن ينفذ وصية والده لحماية الدولة وتطويرها، تابعوا ما نقدمه لكم في الفقرات التالية لمعرفة المزيد عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

قدم فريق عمل مسلسل قيامة عثمان أداء أكثر من رائع وتفوق نجاح المسلسل على الكثير من الأعمال التركية الجديدة، تم انطلاق مسلسل قيامة عثمان لأول مرة في نوفمبر 2019 وكان يكتسح المشاهدات وأصبح واحد من أهم المسلسلات التاريخية، تدور أحداث المسلسل عن الدولة العثمانية والصراعات مع الدول المجاورة لها من أجل الاستيلاء على الدولة لكن في عهد عثمان أرطغرل تحولت الدولة من الفقر و الضعف إلى القوة والصلابة والغناء.

ورغم كل الأزمات لكن مازالت الدولة في حماية عثمان القائد الشجاع الذي يتخذ الأمور بحكمة لحماية دولته وجيشة لذلك تعلق الجمهور بأحداث المسلسل وكانوا على تفاعل دائم بعرض الحلقات الجديدة، ومن أهم تطورات الموسم الخامس هو اكتشاف عثمان لمرض زوجته بالا التي تتدهور حالتها يوم بعد يوم ويزداد عثمان حزن عليها بعد أن علم من الأطباء مرضها نادر، ومن جه اخرى مازالت القبائل التركية تدبر للهجوم على الدولة العثمانية بمساعدة المغول.

الموعد الرسمي لعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 133

لقد بدأ العد التنازلي على طرح حلقة جديدة من الموسم الخامس للمسلسل التركي قيامة عثمان الذي نال إعجاب الملايين من الناس، ومن المقرر أن يتم نقل الحلقة 133 من المسلسل في المواعيد التالية:

الأربعاء في الساعة التاسعة مساءً مرة واحدة في الأسبوع على قناة ATV التركية وتتراوح مدة الحلقة من 100 إلى 120 دقيقة.

كما يعرض المسلسل بشكل حصري على موقع قصة عشق وموقع النور لكن مترجم باللغة العربية يوم الأربعاء في الثانية بعد منتصف الليل.

كما يمكن للجمهور المشاهد متابعة المسلسل عبر شاشة قناة مصر ام الدنيا وقناة الفجر الجزائرية لحصولهم على موافقة عرض الموسم الخامس ويذاع على هذه القنوات يوم الخميس من كل أسبوع في 8 مساءً.

تردد قناة atv التركية الناقلة قيامة عثمان الموسم 5