“صدمة للجميع”.. تلميذ يُجيب على سؤال صعب بطريقة أذهلت لجنة التصحيح والمدرس يبكي من إجابته الصادمة ويأخذ الدرجة النهائية دون تردد

في العديد من الأوقات، وبأغلب الأحيان، نرى بعض النماذج الشابة القادرة على إخراج إمكانياتهم العلمية والعملية، في أن يذهلوا كل من يتواجد أمامهم بعبارات أو أفعال غير تقليدية، أو غير مألوفة على الجميع، ومن بين هؤلاء طالب قام بتقديم إجابة في مادة اللغة العربية، أذهلت لجنة التصحيح، وجميع المعلمين والمعلمات القائمين على تصحيح أوراق الامتحانات، مما يدل على نضج عقلي وتفكير متزايد من جانب الطالب، يعكس إلى حد كبير التربية والنشأة الجيدة التي نشأ فيها.

إعراب الطالب لكلمة في القرأن الكريم

وعن العبارة المرغوب بالحديث عنها، فإنها جاءت في قول الله تعالى ” خَلَقَ الله الإنسانَ مِنْ عَجَل”، لتبين أن هذه الإجابة التي قدمها الطالب تختلف عن الإعراب التقليدي المتعود عليه من قبل العديد من الطلاب والطالبات، ليكتفي الطالب بكتابة كلمة ” خَلَق” على أنها فعل ماضي، دون شرح أو تفسير للمعاني النحوية المبينة للجميع، وقد أضاف وقتها بأن الجملة تعبيرية ولم يكتب ” مُبْنِيًّا للمَجْهُول” تأدبًا مع الله عز وجل، وهذا التصرف يدل على التربية الدينية الحميدة التي لن نجدها في العديد من الأبناء أو الأشخاص بشكل عام.

رد فعل المصحح ورواد التواصل الإجتماعي

وعقب مرحلة التصحيح، ورؤية المصحح لهذه الإجابة، فإن رد فعلهم تغير تمامًا، على التقدير والأدب والاحترام الذي تمثل فيه الطالب، وقام رواد التواصل الاجتماعي، بالدعاء له، وأن يُبارك فيه، متمنين بأن يكون أبنائهم مثل هذه النماذج المشرفة.