اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني عبر موقع epedu.gov.iq العراقي ورسوم الاعتراض

تعد اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني من أهم الأمور التي يبحث عنها الطلاب في العراق، حيث أن وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بالكشف عن طريقة تقديم اعتراضات السادس إعدادي للعام 2023، وهذه النتائج تُظهر مدى صحة النتيجة التي حصل عليها طلاب الصف السادس الإعدادي في مختلف المحافظات العراقية في الدور الثاني، ويترقب الكثيرون هذه النتائج بفارغ الصبر، وفي هذا المقال سنشرح لكم كيفية الحصول على نتائج اعتراضات السادس إعدادي في العراق لعام 2023.

اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

وزارة التربية والتعليم العراقية قامت بإعلان بداية فتح باب التقديم للاعتراض على نتائج طلاب الصف السادس إعدادي الدور الأول لعام 2023 في شهر أغسطس الماضي، واستمرت عملية استقبال طلبات الطلاب لمدة أسبوع في القسمين العلمي والأدبي، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي وضعتها الوزارة لتقديم الاعتراض، وبعد ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، تم إتاحة تقديم اعتراضات الدور الثاني.

قيمة اعتراض السادس الاعدادي الدور الثاني

تبلغ قيمة رسوم الاعتراض على المادة الواحدة حوالي 3000 دينار عراقي، ويجب على الطلاب دفع هذه الرسوم مقدمًا مع طلب الاعتراض.

كيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

لسهولة الوصول إلى نتائج اعتراضات السادس إعدادي الدور الثاني 2023، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية. انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالطلاب المتاحة على الموقع. اختر “نتائج اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2023”. ستظهر لك صفحة تحتوي على كافة الأقسام المتاحة للاعتراضات (الإحيائي والأدبي والتطبيقي). اختر القسم الذي ينتمي إليه الطالب. ادخل الرقم الامتحاني واسم الطالب بشكل صحيح. ستظهر نتائج الاعتراضات على المواد الدراسية في هيئة صور.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول بسهولة إلى نتائج اعتراضات السادس إعدادي في العراق لعام 2023 من خلال الإجراءات المذكورة أعلاه، ويجب دفع الرسوم المطلوبة مع طلب الاعتراض، وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من تصحيح الإجابات.