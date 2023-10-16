عرفت الزيادة الجديدة هتكون كام “مصطفى مدبولي” يٌعلن عن زياة معاشات تكافل وكرامة للصرف الجديد

أصحاب المعاشات المسجلين في برنامج تكافل أو برنامج كرامة يبحثون في الوقت عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر أكتوبر، حيث ينتظر المواطنون والمواطنات إعلان الهيئة العامة للتأمين المصرية عن موعد صرف المعاشات وتقدميها إلى المسجلين في البرنامج، وفي تقرير اليوم نوضح لكم متى موعد صرف المعاش وهل يوجد زيادة في المعاشات أم لا ؟ فضلاً كونوا معنا.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر نوفمبر

معاشات التأمين وتكافل وكرامة يتم صرفها للمواطنين والمواطنات في اليوم الأول من بداية الشهر الميلادي، وهذا الموعد لا يتغير مهما حدث حيث شهرياً يتم الإيداع بهذا الموعد، وعن دفعة شهر أكتوبر فقد تم صرفها للمواطنين والمواطنات ببداية الشهر الجاري، أما الدفعة القادمة فهي في بداية شهر نوفمبر، حيث ستكون في الموعد التالي:

الموافق اليوم الثاني من جمادي أول من عام 1445، حيث يوم 15 من وفمبر من عام 2022.

هل يوجد زيادة في معاشات تكافل وكرامة؟

وضحنا لكم موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر أكتوبر، والتي تم صرفها بالفعل، حيث المرة القادمة هي دفعة شهر نوفمبر، مع العلم أن هذه المعاشات يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر، حيث الإيداع يكون من خلال حساب البنك أو من خلال البريد المصري أو من خلال فودافون كاش، وبالنسبة لأمر الزيادة فلا يوجد أي زيادة في معاش تكافل وكرامة في الوقت الحالي وذلك لأن آخر زيادة تم صرفها كانت في شهر أبريل المنصرم، ولا يوجد أي زيادة من يومها للمواطنين وفي حالة إقرار أي زيادة سيتم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزارات والجهات المسؤولة.