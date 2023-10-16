في الساعات الأخيرة، أعلن نادي الأهلي السعودي عن إطلاق رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والوحدة بالجولة 10 في دوري روشن 2023 – 2024 لكرة القدم، ومن المتوقع أن يتم استضافتها من قبل النادي الملكي على ملعبه في مدينة جدة، وسوف نتناول معكم اليوم رابط الحجز الرسمي مع الأسعار الرسمية للتذاكر والتي تبدأ من 20 ريال سعودي لذا، تابعونا .

رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والوحدة بالجولة 10 في دوري روشن 2023 – 2024

نبدأ معكم أعزائنا المتابعين بمعرفة رابط حجز التذاكر للمباراة المقبلة بين الناديين، والتي يمكن شراء التذاكر حاليًا وفقًا للمعلومات التالية

في البداية، يجب عليك الدخول علي رابط شراء تذاكر المباراة على موقع الأهلي الرسمي للتذاكر.

ثم انقر علي خانة احجز الآن.

ثم تسجيل الدخول إلى حسابك على موقع التذاكر أو إنشاء حساب جديد.

ثم تحديد موقعك في الملعب والمقاعد.

ثم النقر علي خانة اشتر الآن.

ثم تحديد طريقة الدفع ومن ثم استكمال العملية بالمتابعة والشراء عبر الإنترنت.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والوحدة بالجولة 10 في دوري روشن 2023 – 2024

فيما يتعلق بأسعار التذاكر، فإن الأسعار للحضور كما يلي

سعر تذكرة الفئة الذهبية تبلغ حوالي 500.00 ريال.

سعر تذكرة الفئة الفضية تبلغ حوالي 300.00 ريال.

سعر تذكرة الممتاز تبلغ حوالي 50.00 ريال.

سعر تذكرة موحد تبلغ حوالي 20.00 ريال.

طرح تذاكر لقاء #الأهلي_الوحدة ضمن الجولة العاشرة من #دوري_روشن_السعودي والتي ستقام عند الساعة 9:00 من مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة

⬇️https://t.co/wtmmkSBQKG pic.twitter.com/ZBeWH1HirI — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 14, 2023

مباراة الأهلي والوحدة

بعد انتهاء فترة التوقف العالمية، يعود دوري روشن السعودي للمنافسات من جديد، وذلك في الجولة العاشرة، حيث سيقام لقاء بين النادي الأهلي السعودي ونادي الوحدة، من المتوقع بالطبع أن تنتظر جماهير النادي الملكي هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث سيلجئون لدعم فريقهم في المواجهة القادمة كما اعتادوا على القيام به في جميع مباريات الأهلي السعودي، وفي الوقت الحالي، يحتل الأهلي السعودي المركز الخامس بـ19 نقطة، وهو نفس رصيد المراكز الرابعة والثالثة.

على الجانب الآخر، فإن نادي الوحدة يحتل المركز الثامن بحصوله على 13 نقطة، وقد تعادل في آخر مباراة جمعته مع نادي الفيحاء وبالطبع، يستعد حالياً لمواجهة صعبة أمام الأهلي خارج أرضه.