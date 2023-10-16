انسى بقا كل اللي فات دلوقتي مع “شهادات البنك الأهلي” الجديدة بعائد 25% وأكثر

مع زيادة سعر الدولار يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري عن شهادات البنك الأهلي بالعملة الأجنبية والتي طرحها البنك الأهلي المصري في الفترة الاخيرة بسعر فائدة مرتفع ، كما توجد اسعار متفاوته لشراء شهادات مختلفة تناسب حالة كل عميل ، ويصل عائد شهادات البنك الأهلي إلى 22 % وذلك خلال شهر أكتوبر 2023 ، كما توجد شهادات ادخار بالعملة المحلية والعملة الاجنبية أيضًا ، وذلك على فترات زمنية مختلفة ، وفي السطور التالية نكشف عن شهادات البنك الأهلي وجميع معلومات شرائها.ا

شهادات البنك الأهلي

بأعلى سعر فائدة في البنوك المصرية أصدر البنك الأهلي شهادات ادخار جديدة يصل سعرها إلى أكثر من 22 % وذلك بسعر شراء مختلف بين كل شهادة والاخرى ، ويمكن الاطلاع على جميع شهادات البنك الأهلي عبر الموقع الرسمي للبنك الاهلي المصري.

الشهادة البلاتينية.

للشراء بحد أدنى 1000 جنيه ، وتصل مدتها إلى ثلاث سنوات بسعر فائدة 19%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

مدتها ثلاث سنوات ، ويصل سعر الفائد في السنة الأولى إلى 22 %.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.

تصل مدتها إلى ثلاث سنوات ، و يصل سعر فائدة 19.5% وبحد أدنى ألف جنيهًا ومضاعفاتها للشراء.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري.

مدتها خمس سنوات وبسعر فائدة 12.25 %.

شهادات البنك الأهلي بالعملة الأجنبية

شهادة الأهلي فورا ، بالدولار الأمريكي ويصل سعر العائد 27 % وتم صرف قيمة العائد بالجنيه المصري في البداية ، والحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها.

شهادة الأهلي بلس بالدولار الامريكي ، مدتها ثلاث سنوات وسعر الفائدة 7 %.